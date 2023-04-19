İzmir'de Togg deneyim merkezine yoğun ilgi İzmir'de açılan Togg deneyim merkezine vatandaşlar ilgi gösteriyor. Vatandaşlar Togg'un direksiyonuna geçerek aracı inceledi.

AA

Türkiye yarım asırlık hayalini gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun ürettiği Togg Türkiye yollarında.

Kura ile ilk 20 bin sahibi belli olan araçların teslimatına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri ile başlanırken yollarda Togg görmek artık sürpriz değil.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sergilenen otomobiller de vatandaşların ilgisini çekiyor.

O illerden biri de İzmir.

İzmirlilerden büyük ilgi

Balçova ilçesindeki Agora AVM'de açılan merkezde, T10X'in "Gemlik mavisi" ve "Anadolu kırmızısı" renklerindeki modelleri sergileniyor.

Merkeze gelen vatandaşlar görevlilerden bilgi alıyor, içine bindikleri araçlarla fotoğraf çektiriyor.

"Tamamen dijital bir makine olmuş"

Togg'u inceleyen vatandaşlardan Fatih Erdoğan, Togg'u çok merak ettiğini, görme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Araçlardaki malzeme kalitesinin çok iyi olduğunu kaydeden Erdoğan, "Ekranları harika. Tamamen dijital bir makine olmuş. İmkan olsa almayı düşünürüm. Hiç tereddüt etmem. Çok güzel bir araba olmuş." diye konuştu.