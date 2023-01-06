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    İzmir'de tombalacılara baskın

    Bornova'da, yardımlaşma derneğine jandarmanın düzenlediği baskında, tombala oynarken yakalanan 89 kişiye 360 bin 895 lira ceza kesildi.
    • 06.01.2023 - 10:51
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    İzmir'de tombalacılara baskın

    Güvenlik güçlerinin yasa dışı kumara karşı denetimleri sürüyor.

    İzmir Jandarma Komutanlığı ve Bornova Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Egemenlik Mahallesi'ndeki İzmir Bornova Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde tombala oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    Tombala oynarken yakalandılar

    Adrese dün düzenlenen operasyonda, tombala oynayan 89 kişi yakalandı.

    DHA'nın haberine göre tombala oynayanlara 360 bin 895 lira ceza kesildi.

    Dernek mühürlenirken, U.Ç. hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.

    İzmir de tombalacılara baskın #1

    İzmir de tombalacılara baskın #2

    İzmir de tombalacılara baskın #3

    İzmir de tombalacılara baskın #4

    İzmir de tombalacılara baskın #5

    İzmir de tombalacılara baskın #6

    İzmir de tombalacılara baskın #7

    İzmir de tombalacılara baskın #8


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