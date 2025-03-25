İzmir'de toplantı ve gösteri yasağı 4 gün uzatıldı

DHA

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, izinsiz gösteri yapmaya çalışanlar sokaklara çıkıyor.

Ancak İstanbul, Ankara ve İzmir Valiliği'nden alınan tedbirlerle, bu izinsiz gösterilere izin verilmiyor.

Sabah saatlerinde Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, gösteri yasağının uzatıldığı açıklandı.

Geçtiğimiz dakikalarda ise İzmir Valiliği'nden de bir açıklama geldi ve gösteri yasağının uzatıldığı açıkladı.

4 GÜN SÜREYLE UZATILDI

İzmir'de kamu düzenini sağlamak ve provokatif eylemleri önlemek amacıyla il genelinde toplanma, gösteri ve basın açıklaması yasağı 4 gün süreyle uzatıldı.

"TOPLANTI, YÜRÜYÜŞ, BASIN AÇIKLAMASI..."

Valilikten yapılan yazılı açıklamada "Valiliğimizce alınan kararla 21.03.2025 günü saat 10:00'dan-25.03.2025 günü saat 23:59'a kadar, (5 gün) süre ile ilimiz genelinde her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştı. Ancak, ilimizde huzur ve sükunu bozacak eylemlerin olması ihtimaline binaen mevcut tedbirlerin devam ettirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu nedenle, ilgili mevzuat gereği olarak Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 26.03.2025 günü saat 00:00'dan- 29.03.2025 günü saat 23:59'a kadar, 4 (dört) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır" denildi.