İzmir'de toplu taşımaya yüzde 48 zam geldi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zam talebinin kabul edilmesinin ardından toplu ulaşımda yeni tarifeye göre tam biniş ücreti 13 liraya yükseldi.

ANKA

Türkiye her geçen gün yeni bir zam haberi ile güne başlıyor.

Bu süreçte ise vatandaşlar en çok toplu ulaşım zamlarından yakınıyor.

Geçtiğimiz hafta içinde Megakent İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunuldu.

Oy birliğinin sağlanamaması nedeniyle toplantı ağustos ayına ertelendi.

Yüzde 48 zam kabul edildi

Süreç devam ederken bir zam da CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

Belediye tarafından, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) toplu ulaşım araçlarına yüzde 48 zam önerisi yapıldı.

Son yapılan toplantıda ise zam kararı alındı.

Tam biniş 13 lira oldu

Bu karara göre 8,78 lira olan ilk biniş ücreti 13 liraya yükseldi. 3,5 lira olan ilk aktarma ücreti 6,5 lira, 2 lira olan ikinci aktarma ücreti ise 3,26 lira oldu.

Toplu ulaşımda 3 lira olan öğrenci bileti 5,14 liraya yükseldi.

60 yaş ilk biniş 11,50 lira, birinci aktarma 5,76, ikinci aktarma 2,88 lira olarak belirlendi.