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İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 50 zam yapıldı

İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 50 zam yapıldı

Ulaşım Koordinasyon Merkezinin toplantısında minibüs ücretlerine yüzde 50 oranından zam yapılması kararının çıkması üzerine 5 lira olan indi bindi ücreti 7.5 lira oldu.