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- İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 50 zam yapıldı
İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 50 zam yapıldı
Ulaşım Koordinasyon Merkezinin toplantısında minibüs ücretlerine yüzde 50 oranından zam yapılması kararının çıkması üzerine 5 lira olan indi bindi ücreti 7.5 lira oldu.
- İHA
- 09.03.2022 - 14:30
İzmir'de toplu ulaşıma biniş ücretlerine zam geldi.
Minibüsçüler Esnaf Odası, UKOME'ye minibüs ücretleri için zam talebinde bulundu.
ULAŞIMA YÜZDE 50 ZAM
UKOME'nin mart ayı toplantısında oybirliği ile minibüs ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı.
İNDİ BİNDİ ÜCRETİ 7,5 LİRA OLDU
Zammı doğrulayan İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Taner Uğuz, 20 Mart'tan itibaren 5 TL olan indi bindi ücretinin 7.5 TL'ye çıktığını ifade etti.