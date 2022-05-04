Petrol
106.16
1.13%
Euro
15.60
0.08%
Dolar
14.82
0.19%
Altın
888.52
-0.17%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
577.748
-0.96%
BTXN Coin
14.60
-17.13%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C
    İzmir'de toplu ulaşıma zam

    İzmir'de toplu ulaşıma zam

    İzmir'de toplu ulaşım için nisan ayında alınan zam kararı yarın uygulamaya giriyor. Buna göre tek bilet 7,10 lira olacak.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 09:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    CHP'li belediyelerin toplu ulaşıma zam yarışı devam ediyor.

    İstanbul'da yapılan yüzde 40'lık zammın ardından bir zam da İzmir'den gelmişti.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi şehirdeki toplu ulaşım ücretlerine nisan ayının başında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında zam yaptı.

    Zamlı tarife yarın başlıyor

    Alınan zam kararının 5 Mayıs'ta uygulamaya giriyor.

    Buna göre yeni tarifeyle tam bilet 7 lira 10 kuruşa çıktı.

    Yapılan zamdan öğrenciler de nasibini aldı. Öğrenci bileti 2 lira 40 kuruşa ulaştı.

    İzmir de toplu ulaşıma zam #1


    İlginizi Çekebilir

    Ahmet Nur Çebi'den TFF açıklaması
    Futbol

    Ahmet Nur Çebi'den TFF açıklaması

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!
    Tesla

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!

    Edirne'de araç nehre düştü: 2 ölü, 1 yaralı
    3. Sayfa

    Edirne'de araç nehre düştü: 2 ölü, 1 yaralı

    Görüş Bildir