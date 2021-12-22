İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

İzmir'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 Kasım ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısında artış görüldü.

İzmir, kasım ayında trafiğe kaydı yapılan 5 bin 194 adet taşıt ile İstanbul ve Ankara'dan sonra 3'üncü il oldu.

2021 yılı kasım ayında İzmir'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yılın aynı ayına göre ise yüzde 15,6 oranında azaldı.

KAYDI YAPILAN ARAÇLAR

Trafiğe kaydı yapılan 2 bin 255 adet otomobilin yüzde 11,8’i Renault, yüzde 10,8’i Peugeot, yüzde 10,2’si Fiat, yüzde 8,2’si Honda, yüzde 6,7’si Volkswagen, yüzde 6,7’si Citroen, yüzde 6,6’sı Toyota, yüzde 6,1’i Opel, yüzde 4,6’sı Hyundai, yüzde 4,5’i BMW, yüzde 3,4’ü Ford, yüzde 2,8’i Volvo, yüzde 2,8’i Nissan, yüzde 2,2’si Audi, yüzde 1,9’u Dacia, yüzde 1,7’si Mercedes-Benz, yüzde 1,7’si Skoda, yüzde 1,2’si Suzuki, yüzde 1,2’si Seat, yüzde 1,1’i Kia ve geri kalan yüzde 3,7’si ise diğer marka araçlardan oluştu.

1 AYDA 68 BİN 881 TAŞIT DEVRİ GERÇEKLEŞTİ

Kasım ayında devri yapılan 68 bin 881 taşıtın yüzde 72,7’sini otomobil, yüzde 16,1’ini kamyonet, yüzde 6,0’ını motosiklet, yüzde 1,9’unu traktör, yüzde 1,4’ünü kamyon, yüzde 1,0’ını minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs ve yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.