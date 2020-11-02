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- İzmir'de tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı
İzmir'de tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı
Deprem sonrası İzmir'de oluşan tsunamiye kapılarak hayatını kaybeden Fatma Erçetin'in son görüntüleri yürekleri yaktı. Feryat içerisinde babaannesine sarılan torunu, gözyaşlarına boğuldu.
- İHA
- 02.11.2020 - 12:35
- Güncelleme : 02.11.2020 - 13:10
İzmir Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde oluşan tsunamide hayatını kaybeden Fatma Erçetin'in suda sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı.
O esnada video çeken torunu Yaşar Ercetib ise kamera açısını değiştirdiğinden babaannesinin suda yüzdüğünü gördü.
BABAANNESİNİN BOĞULDUĞUNU GÖRDÜ
Bir anda paniğe kapılan Erçetin babaannesini sudan çıkardı. Feryat içinde babaannesinin sarılan genç öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu.
İzmir'de tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı VİDEO