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    İzmir'de tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı

    Deprem sonrası İzmir'de oluşan tsunamiye kapılarak hayatını kaybeden Fatma Erçetin'in son görüntüleri yürekleri yaktı. Feryat içerisinde babaannesine sarılan torunu, gözyaşlarına boğuldu.
    • İHA
    • 02.11.2020 - 12:35
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 13:10
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    İzmir'de tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı

    İzmir Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde oluşan tsunamide hayatını kaybeden Fatma Erçetin'in suda sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı.

    O esnada video çeken torunu Yaşar Ercetib ise kamera açısını değiştirdiğinden babaannesinin suda yüzdüğünü gördü.

    BABAANNESİNİN BOĞULDUĞUNU GÖRDÜ

    Bir anda paniğe kapılan Erçetin babaannesini sudan çıkardı. Feryat içinde babaannesinin sarılan genç öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

    İzmir'de tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı VİDEO

    İzmir de tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı #1

    İzmir de tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı #2

    İzmir de tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı #3

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