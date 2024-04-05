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İzmir'de tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 20 ton peynir ele geçirildi

İzmir'de tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 20 ton peynir ele geçirildi İzmir'in Torbalı ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bir işletmede yapılan kontrolde tespit edilen yaklaşık 20 ton son tüketim tarihi geçmiş peynir imha edildi.