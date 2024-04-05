İzmir'de tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 20 ton peynir ele geçirildi

AA
Halk sağlığını tehdit edenlere geçit yok...
Son olarak İzmir'de Alo Gıda 174 hattına yapılan bir ihbar ekipleri harekete geçirdi.
İhbarı alan ekipler denetime gitti
Torbalı ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yedieylül Mahallesi'nde bir işletmede denetim yaptı.
Son tüketim tarihi geçmiş ve bir bölümü bozulmuş 20 ton peynir ele geçirildi
Denetimde son tüketim tarihi geçmiş, bir bölümü bozulmuş yaklaşık 20 ton peynir tespit edildi.
Piyasaya sürülecekti: İmha edildi
Saklama koşullarına uygun olmayan soğuk hava depolarında muhafaza edilen ve işlemden geçirilip piyasaya sunulacağı değerlendirilen peynirler imha edildi.
İşletmeye, Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yasal işlem uygulandı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış