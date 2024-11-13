DHA

İzmir, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı, 'BORAN 6-Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'na ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl ilk kez ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen etkinlik, 11-17 Kasım tarihleri arasında devam edecek.

Jandarma Albay M. Remzi Kızılsu Atış Alanı'nda düzenlenen yarışmaya, Türkiye ve 17 ülkeden 40 unsur ve 80 keskin nişancı katıldı.

Düzenlenen bu yarışma sayesinde keskin nişancılığın öneminin algılanmasını sağlamak, mesleki bir kültür oluşturmak, keskin nişancıların moral, motivasyon ve kendine güvenlerini artırmak, uzman personel arasında Terörle Mücadele Harekatı kapsamında edinilen tecrübenin paylaşımını sağlamak amaçlanıyor.

YUSUF DİKEÇ DE KATILDI

Önceki gün açılış töreni yapılan 'Er Meydanı', 'Gece Yaklaşıyor' ve 'Büyük Kapışma' olmak üzere 3 etaptan oluşan yarışmanın 'Er Meydanı' etabı kapsamında; birer gözcü ve nişancının yer aldığı 40 unsur, 100 metre mesafeden algı, 150 metreden rehine, 15 ve 25 metreden tabanca atışları yaptı.

Remzi Kızılsu Atış Alanı'na gelen milli atıcı Yusuf Dikeç de yarışları takip etti.

18 MİLLİ, 22 ULUSLARARASI EKİP KATILDI

Yarışmaya Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından toplam 18 ekip, 36 yarışmacı katıldı. Dost ve müttefik 15 ülkeden 22 ekip, 44 yarışmacı katıldı.

Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Cezayir, İspanya, İtalya, Kazakistan, KKTC, Libya, Makedonya, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Sırbistan, Suudi Arabistan yarışmacı olarak, Azerbaycan ve Katar ise gözlemci olarak katılım sağladı.

4 hakemin görev yaptığı yarışma, 34 yerli ve yabancı gözlemci tarafından takip edildi.

40 SAVUNMA SANAYİİ FİRMASI EKİPMANLARINI SERGİLEDİ

Yarışmanın yapıldığı atış alanı bölgesinde, yerli ve milli savunma sanayii firmaları tarafından araç ve ekipman tanıtımı için 11 Kasım'dan itibaren stantlar kuruldu.

Alanda toplamda 40 yerli silah araç ve gereç sanayi firması stant açtı.

Yerli silah araç ve gereçlerinin bulunduğu sergiyi Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nda kurs gören kursiyerler, gözlemciler ve askeri personel ziyaret etti.

"GÜÇLÜ DEVLET, GÜÇLÜ MİLLET"

Atış bölgesinde basın mensuplarına açıklama yapan milli atıcı Yusuf Dikeç, "Böyle büyük organizasyonu görünce insanın heyecanlanmaması elde değil. Gerçekten çok mutlu oldum. Güçlü devlet, güçlü millet diye konuşuyoruz. Güçlü devlet olmanın bazı altyapıları var. Bunlardan bir tanesi güçlü bir orduya sahip olmak.

Güçlü orduya sahip olabilmek için savunma sanayiinin tamamen milli ve bağımsız olması lazım. Bu organizasyona baktığımız zaman ilk mezun olduğum yıllarda yurt dışından getirilen malzemelerin en az 10 katının üretildiğini gördük." diye konuştu.

Dikeç, "Her ne kadar emekli olsam da Jandarma Teşkilatı'nın böyle bir organizasyon yapması bizleri çok mutlu ediyor, bunları yaşadıkça çok gurur duyuyoruz." dedi.