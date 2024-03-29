İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 112 kilo metamfetamin ele geçirildi Uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 112 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirilirken, adreste bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

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İHA

Yurt genelinde zehir ticareti ile mücadele devam ediyor.

Bu kapsamda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde bir evde, aralarında yabancı uyruklu şahısların da bulunduğu şüphelilerin uyuşturucu madde imalatı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

112 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Savcılıktan alınan izinle belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, kristal ve sıvı halde olmak üzere toplam 112 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Evi uyuşturucu imalathanesine çevirdiler

Öte yandan adeta zehir fabrikasında çevrilen evde inceleme yapan polis ekipleri, evin neredeyse her odasında metamfetamin maddesi üretimi yapıldığını fark etti.

Zehir fabrikasına çevrilen evde, metamfetamin maddesi üretilen tencere ve ev gereçleri görüntülendi.

5 kişi gözaltına alındı

Operasyon kapsamında, aralarında 2 yabancı uyruklu şahıs bulunan toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)