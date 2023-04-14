İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama Kentte zehir tacirlerine yönelik operasyonda yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan baskında çok sayıda madde ele geçirildi.

İHA

Yurt genelinde uyuşturucu ticaretine geçit verilmiyor.

Bu kapsamda yapılan operasyonlarla başarılı bir mücadele ortaya koyuluyor.

Son olarak bir başarı da İzmir polisinden geldi.

4 kişi yakayı ele verdi

Tire ilçesinde İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ve Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni bir operasyon için düğmeye bastı.

Operasyon, Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşti.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere karşı yapılan operasyonda 4 şüpheli suçüstü yapılarak yakalandı.

3 tutuklu

Yapılan aramalarda ise metamfetamin ve esrar maddeleri ile bu maddelerin satışında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden, E.A., A.D. ve İ.Z. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.