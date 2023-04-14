İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Yurt genelinde uyuşturucu ticaretine geçit verilmiyor.
Bu kapsamda yapılan operasyonlarla başarılı bir mücadele ortaya koyuluyor.
Son olarak bir başarı da İzmir polisinden geldi.
4 kişi yakayı ele verdi
Tire ilçesinde İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ve Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni bir operasyon için düğmeye bastı.
Operasyon, Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşti.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere karşı yapılan operasyonda 4 şüpheli suçüstü yapılarak yakalandı.
3 tutuklu
Yapılan aramalarda ise metamfetamin ve esrar maddeleri ile bu maddelerin satışında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden, E.A., A.D. ve İ.Z. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.