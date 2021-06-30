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- İzmir'de uyuşturucuyu sakladıkları yer polisi bile şaşırttı
İzmir'de uyuşturucuyu sakladıkları yer polisi bile şaşırttı
- İHA
- 30.06.2021 - 19:46
- Güncelleme : 30.06.2021 - 19:49
İzmir'de Ödemiş Narko Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Emmioğlu Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde bulundurulduğuna dair edindiği bilgi üzerine çalışma başlattı.
TARAK, POLİSİN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Harekete geçen ekiplerin başsavcılıktan alınan izin doğrultusunda gerçekleştirdiği aramada, siyah çanta içerisinde bulunan bir tarak dikkatlerden kaçmadı.
Tarağı kontrol eden polis ekiplerinin yaptığı incelemede tarak içerisine gizlenmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.
İzmir'de uyuşturucuyu sakladıkları yer polisi bile şaşırttı VİDEO
75 GRAM BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ
Adreste yapılan aramalarda toplam 75 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi bulundu.
Olayla ilgili A.B. isimli bir kişi ekipler tarafından gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.