İzmir'de vatandaştan Tunç Soyer'e 'neredesiniz' tepkisi

Şehirde yaşanan selin ardından ekiplerin hala ilgilenmediği felaketzedeler olduğunu söyleyen bir vatandaş, Soyer'e sırf Kılıçdaroğlu'nun ziyareti nedeniyle ekiplerin bölgeye getirildiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir gezisine, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de eşlik etti.

Soyer, Kılıçdaroğlu ile geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinde zarar gören İzmir esnafını da ziyaret etti.

Büyük bir felaket yaşanan şehirde, çeyrek asırdan fazla bir zamandır CHP'li başkanların yönettiği belediyenin altyapı sorununu çözememesinden şikayetçi olan vatandaşlar Kılıçdaroğlu kadar Soyer'e tepki gösterdi.

"EKİPLER GELMEDİ"

Vatandaşlardan biri felaketten sonra hala ekiplerin gelmediğini söyleyerek, "İtfaiye gelmedi. Rapor gelmeyince sosyal yardımlaşma gelmiyor. Siz kapıcıların yanındasınız. Lütfen itfaiye gitsin o kapıcı dairesine. Adamın ceketinden başka hiçbir şeyi kalmadı Başkanım. İtfaiye gelmezse o adam aç açıkta kalacak." şeklinde tepkisini dile getirdi.

Soyer bu tepkiye, "Tamam abi yetişiyoruz işte merak etmeyin." diye cevap verdi.

"SIRF KILIÇDAROĞLU GELECEK DİYE..."

Daha sonra Soyer, "Kaç gündür yoksunuz. Burada hiç ekip yoktu. Gerçekleri söylüyoruz. Sırf Kılıçdaroğlu gelecek diye burada bir dünya ekip var." sözleriyle itiraz eden vatandaşa cevap vermeden uzaklaştı.

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