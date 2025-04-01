İzmir'de yağmur sonrası su baskınları

DHA

İzmir'de yaşanan şiddetli sağanak, yine olumsuz manzaralara neden oldu.

Altyapının yetersiz olması nedeniyle, her yağışta su baskınlarının kronikleştiği kentte, yine aynı görüntüler ortaya çıktı.

Çeşme ilçesinde, 1 Nisan'da etkili olan sağanak yağış, altyapı sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Şiddetli yağmur sonucu, 15 ev, 3 iş yeri ve 3 oteli su bastı.

Çeşme Çözüm Merkezi'ne geldiği belirtilen 55 ihbardan 45'ine anında müdahale edildi.

VATANDAŞLAR OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

8 vatandaş geçici olarak otellere yerleştirildi.

Çeşme Belediyesi ekipleri, metrekareye 46,2 kilogram yağmurun düştüğü ilçede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

TÜRKİYE'NİN EN YOĞUN YAĞIŞ ALAN İLÇESİ OLDU

Çeşme, son 24 saatte metrekare başına düşen 46,2 kilogram yağışla 1 Nisan'da Türkiye'nin en yoğun yağış alan ilçesi oldu.

Geceden bu yana etkili olan sağanak, dolu ve fırtına karşı ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Çeşme Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri, Temizlik İşleri, Zabıta, Park ve Bahçeler ve Destek Hizmetleri müdürlükleri ekipleri sahada çalışma yürütüyor.

300'ÜN ÜZERİNDE PERSONEL SAHADA

27 yağmurla mücadele aracı, 6 kepçe, 5 tanker, 1 çöp taksi, 1 süpürge, 2 kamyon, 8 çöp kamyonu, 4 traktör ve 1 vidanjör olmak üzere 39 araç ve 300'ün üzerinde personel ile yürütülen çalışmalar kapsamında altyapıdaki olası aksaklıkların önüne geçmek ve su baskınlarını engellemek için yoğun mesai harcanıyor.

Eş zamanlı olarak İZSU ekipleri de belediye ile koordinasyon halinde 6 vidanjör, 2 kombine araç ve 3 kepçe ve 40 saha personel ile çalışmalarına devam ediyor.