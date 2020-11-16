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    İzmir'de yakalanan 5 DEAŞ'lı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

    İzmir'in 4 ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • İHA
    • 16.11.2020 - 21:16
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 21:20
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    İzmir'de yakalanan 5 DEAŞ'lı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım sabahı Konak, Çiğli, Tire ve Torbalı ilçelerinde DEAŞ üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

    Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel içerikli çok sayıda kitap, dergi ve pompalı tüfek ele geçirildi.

    ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

    Daha önce Suriye ve Irak'ta çatışma bölgelerinde bulundukları iddia edilen zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

    Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İzmir'de yakalanan 5 DEAŞ'lı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı VİDEO

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