İHA

Türkiye, yaz aylarında orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Yangınların son adresi ise İzmir Karşıyaka oldu...

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda, dün saat 21.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, alevler ise yerleşim yerlerine ulaşmaya başladı.

TAHLİYELER BAŞLADI, TAKVİYE EKİP BÖLGEDE

Yangında alevlerin ilerlediği Doğançay ve Sancaklı mahalleleri tahliye edildi.

Doğançay Mahallesi'ndeki alevlerin sıçradığı 3 ev zarar görürken bölgeye takviye ekipler gönderildi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

"1 KÖY VE BÖLGEDEKİ BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ"

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangını söndürme çalışmalarına dair son bilgileri paylaştı. Vali Elban şöyle konuştu:

Şu an saatte hızı 80 km'yi bulan bir rüzgar olduğu için zaman zaman havadan müdahaleyi durduruyoruz. Yangını söndürmek için yoğun gayret var. Yangın 4,5 bölgede devam ediyor. Yoğun şekilde çabalarımız devam ediyor. 1 köyümüzü tahliye ettik. Bölgedeki bir kısım evleri de tahliye ettik. Bu sabah itibariyle bölgemizde 6 yangın vardı 5'i söndürüldü.