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    İzmir'de yarın için fırtına uyarısı

    Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, yarın öğleden sonra Kuzey Ege Denizi'nde başlayacak gök gürültülü sağanağın İzmir'de de etkili olacağını bildirdi.
    • DHA
    • 26.02.2022 - 15:21
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    İzmir'de yarın için fırtına uyarısı

    Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, Kuzey Ege Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına yaşanacağını duyurdu.

    6 ila 8 bofor (50-75 km/sa) kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

    İZMİR'DE SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

    Meteoroloji yetkilileri ayrıca öğleden sonra Ege Bölgesi'nin batı kesimlerinden başlayacak gök gürültülü sağanağın İzmir il genelinde etkili olacağını açıkladı.

    Başta denizciler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların fırtına ve kuvvetli yağmur nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

    İzmir de yarın için fırtına uyarısı #1

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