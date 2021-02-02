Haberler

Gündem Haberleri

İzmir'de yaşanan sel felaketi hayatı altüst etti

İzmir'de yaşanan sel felaketi hayatı altüst etti

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, caddeler göle döndü. Birçok vatandaş bulunduğu yerde mahsur kaldı.