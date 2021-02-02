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- İzmir'de yaşanan sel felaketi hayatı altüst etti
İzmir'de yaşanan sel felaketi hayatı altüst etti
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, caddeler göle döndü. Birçok vatandaş bulunduğu yerde mahsur kaldı.
- Haber Merkezi
- 02.02.2021 - 20:32
- Güncelleme : 02.02.2021 - 20:43
İzmir'de meydana gelen sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak yağışın neden olduğu sel 2 can alırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaşanan duruma müdahale etmekte geç kaldı.
İZMİR'İ SEL BASTI, BELEDİYE MÜDAHALE ETMEKTE GEÇ KALDI
Trafikteki çok sayıda araç mahsur kalırken; belediye otobüslerinin içi sel sularıyla dolup, taştı.
Bazı araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, bazı sürücüler ise araçlarının içerisinde çaresizce bekledi.
VATANDAŞLARDAN TEMKİNLİ OLUNMASI İSTENDİ
Öte yandan yarın sabaha kadar sel ve su taşkını olabileceği uyarıları yapılarak, vatandaşlardan tedbirli ve temkinli olmaları ricasında bulunuldu.
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