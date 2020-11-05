30 Ekim'deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 9 şüpheli adliyeye götürüldü.

İzmir'deki depremin ardından birçok binada yıkım yaşanırken, kalitesiz malzemeler ile inşa edilen binalardan sorumlu kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Yıkılan ve ağır hasar alan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 9 şüpheli ise gözaltına alınmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan; Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A., Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ, Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki market sahibi R.Y, market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B., Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A, Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D. ile Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü.

İzmir'de yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

"KOLANLAR KAYDIRILMIŞ"

Şüphelilerin ilk ifadelerinde, binaları dönemin mevzuatına uygun yaptıklarını ileri sürdükleri belirtildi.

Yağcıoğlu Apartmanı müteahhiti Ş.A. adliyeye götürülürken, "Bir şey söyleyecek misiniz?" diyen basın mensuplarına, "Ne söyleyeyim? Kolanlar kaydırılmış." şeklinde karşılık verdi.

ARANAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YOĞUN BAKIMDA

Öte yandan, Emrah Apartmanı'na ilişkin hakkında gözaltı kararı bulunan müteahhit M.B.U.'nun depremden yaralı kurtulduğu ve halen yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Gelini ile torunlarını depremde yitirdiği belirtilen M.B.U.'nun babası H.U.'nun da bu durumu göz önüne alındığı ve savcılık kararıyla yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığı bildirildi.