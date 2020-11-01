İzmir'de yıkılan Emrah Apartmanı'nın acı hikayesi

Müteahhit Hayati Uzun, Erzincan depreminde kaybettiği torununun ismini verdiği İzmir'deki Emrah Apartmanı'nda 2 torununu ve gelinini kaybetti.

İzmir’de meydana gelen depremin ardından en büyük yıkımın yaşandığı binalardan birisi olan Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi 283/15 Sokak’taki Emrah Apartmanı, birçok kişiye mezar oldu.

Emrah Apartmanı’nı yapan müteahhitin ismi ise Hayati Uzun.

Hayati Uzun, 1992 yılında meydana gelen Erzincan depreminde torunu Emrah’ı kaybetti.

BİNAYA DEPREMDE KAYBETTİĞİ TORUNUN İSMİNİ VERDİ

Bu olay üzerine İzmir Bayraklı’ya gelip onun adını yaşatmak için, 1993’te 2 blok ve 28 daireden oluşan bir apartman inşa etti.. Buraya ‘Emrah Apartmanı’ ismini verdi. Kendisi de yıllarca bu binada yöneticilik yaptı ve komşularının anlattığına göre daha sonra Didim’e yerleşti.

YAPTIĞI BİNADA GELİNİ VE 2 TORUNU HAYATINI KAYBETTİ

Müteahhit Hayati Uzun, Emrah Apartmanı’ndan ayrılsa da oğlu Bora Uzun ve ailesi yaşamaya devam etti. Ancak deprem Uzun ailesinin yakasını İzmir’de de bırakmadı.

2 gün önce gerçekleşen depremde Hayati Uzun, Erzincan depreminde kaybettiği torununun adını yaşatmak için yaptığı binada gelini Rabia Uzun’u, kendisi ile aynı adı taşıyan 17 yaşındaki torunu Hayati Uzun’u ve diğer torunu Abdülkerim Uzun'u kaybetti.

Kendisi gibi müteahhit olan oğlu Bora ise enkazdan ağır yaralı olarak çıkarıldı.

"BU BİNA YIKILACAK"

Vefat eden 17 yaşındaki Hayati’nin arkadaşları, bir önceki İzmir depreminde binanın hasar gördüğünü, asansörün arızalandığını ve Hayati’nin kendilerine, “Bu bina yıkılacak.” dediğini söyledi.