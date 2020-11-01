6.6 şiddetinde depremle sarsılan İzmir'deki Rıza Bey Apartmanı'nın yapımında kullanılan malzemeleri inceleyen Doç Dr. Ali Koçak, binanın kolon ve kirişlerinde çakıl kullanıldığının altını çizdi.

İzmir, 30 Ekim günü 6.6 şiddetinde depremle sarsıldı.

Hasar tespit çalışmalarının henüz devam ettiği İzmir'de bulunan Rıza Bey Apartmanı, en çok hasar gören binalardan oldu.

8 katlı bir yapıyken depremin ardından 2 kata düşen Rıza Bey Apartmanı'nın yapımında kullanılan malzemeler, bölgeye giden CNN Türk muhabirinin konuğu Doç. Dr. Ali Koçak tarafından incelendi.

RIZA BEY APARTMANI İNCELENDİ

Muhabirin, "8 katlı bina, 2 katlı bir bina durumuna düşmüş durumda. Un ufak olmuş bir binayı neye bağlıyorsunuz?" sorusunu cevaplandıran Koçak, Rıza Bey Apartmanı'na ait eline aldığı beton parçasıyla bilgilendirme yaptı.

İzmir'de yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yapımındaki malzemeler incelendi VİDEO

KOLON VE KİRİŞLER OLDUKÇA ÖNEMLİ

Binanın yıkımının kolonların kırılma derecesine gelecek kadar özensiz olduğuna dikkat çeken Koçak, "Bir kat diyelim 100 ton taşıyor ama birinci kattaki kolonun bir ton taşıyabilmesi gerekiyor. Tabi o kolonlar yetersiz kalıyorsa, kolon kiriş kısımlarında kırılmalar oluyor. Normal şartlarda demirin kolon ya da kirişte kalması gerekiyor." ifadelerini kullanarak elindeki demir tutmayan beton parçasını gösterdi.

ÇAKIL VE DENİZ KUMLARIYLA İNŞA EDİLDİ

Elindeki bina kalıntısından binada kullanılan malzemeleri gösteren Doç. Dr. Ali Koçak, Rıza Bey Apartmanı'nda kullanılan malzemenin içinde çok sayıda çakıl ve deniz kumu bulunduğunun da altını çizdi.

Elinde örnekte çakıl taşlarının küçük olduğunu belirten Koçak, daha büyük çakıl parçalarının bulunduğu örnekleri de incelediğini dile getirdi.

Rıza Bey Apartmanı'nın havadan görüntüsü VİDEO

2018 VE 1997 YÖNETMELİKLERİNE UYULMADI

Beton dayanımının oldukça önemli olduğunu aktaran Koçak açıklamalarını, "Bu da beton dayanıklılığını düşüren bi etken. Yönetmelik değelerini uygulamamışsanız, hasar kaçınılmaz hale geliyor.

Sadece bu beton dayanımı tek bir nedeni. Bu binanın yıkım sebepleri başka. Taşıma gücü düşük olan binanın bu kadar yüksek katlı olması, 10 katlı bir binanın taşıyabileceği kolon boyutları değil kullanılanlar.

2018 ve 1997 yönetmeliklerine göre kolonların boyutları kirişlerden daha büyük olmalı. Kolonlar büyük olmalı ki, kırılmaya uğrayıp da bina bu şekilde inmesin aşağıya." ifadeleriyle tamamladı.