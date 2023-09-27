İzmir'de yılın son TEKNOFEST'i bugün başlıyor Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in bu yılki üçüncü ve son etab,ı bugün İzmir Çiğli Havalimanı'nda kapılarını açıyor.

AA

TEKNOFEST 2018 yılında itibaren ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.

Binlerce gecin heyecanla beklediği TEKNOFEST, 1 Mayıs'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak.

Türkiye, savunma alanında başarıdan başarıya koşuyor.

Hayata geçirilen ve dünyada adeta göğüs kabartan projeler, envantere giriyor.

İzmir'de festival başlıyor

Milyonlarca vatandaşın akın ettiği festivalin 2023 yılı için son etkilinğinin adresi İzmir.

İzmir Çiğli Havalimanı'nda bugün başlayacak festival, 1 Ekim'e kadar teknoloji meraklılarıyla buluşacak.

Festival, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, söyleşiler ve bilim şovları başta olmak üzere çok sayıda bilim ve kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Teknoloji ve girişim yarışmaları da düzenlenecek.

Etkinlik süresince her gün öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki kez gerçekleştirilecek "Sahne Senin" etkinliği ile müzikseverler, sahne deneyimi yaşayabilecek.

TEKNOFEST'e internetten kayıt yaptırılıyor

Festival heyecanına ortak olmak isteyen ziyaretçiler, kayıtlarını TEKNOFEST internet sitesi ile mobil uygulama üzerinden yapabiliyor.

Ulaşım için toplu taşıma öneriliyor

TEKNOFEST için ziyaretçilerin, özel araç yerine raylı sistem, deniz yolu ve belediye otobüslerini tercih etmeleri önerildi.

ESHOT'un, festival alanına İZBAN Ulukent ve Egekent istasyonları ile Bostanlı İskelesi'nden ring seferleri düzenleyeceği, dileyenlerin, bisikletleriyle de festival alanına ulaşabileceği belirtildi.

Ankara ve İstanbul'da ziyaretçi akını

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında üç büyük şehirde düzenlenmesi kararı alınan festivalin İstanbul etabı 27 Nisan-1 Mayıs'ta, Ankara etabı 30 Ağustos-3 Eylül'de yapılmıştı.

İstanbul'daki festival, 2,5 milyonu aşan ziyaretçisiyle "dünyanın en büyük organizasyonu" olarak tarihe geçmişti. Ankara Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenen festivali ise 943 bin kişinin ziyaret ettiği bildirilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)