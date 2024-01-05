İzmir'de yükselen kahramanlık hikayesi: Fethi Sekin'in şehadetinin üzerinden 7 yıl geçti 2017'de hain PKK terör örgütünün İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırı girişimini önlemek için göğsünü siper ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, kahramanlık destanı yazdığı günün 7'inci sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anılıyor.

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AA

Türkiye terör belasından çok çekti.

Analar yıllar boyu evlatlarını kara toprağa verdi.

Bu sürede sayısız kahramanlık hikayeleri yazıldı. 2017 yılında İzmir'de yaşanan olay ise hala hafızalarda taze.

Kahramanın adı ise Fethi Sekin...

7 yıl önce yazılan kahramanlık hikayesi

5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik düzenlediği saldırıda facianın önüne geçilmesi için canını siper eden şehit polis memuru Fethi Sekin, saldırının üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen unutulmuyor.

Sekin'in aziz hatıraları gibi olay anı da unutulmayanlar arasında.

O kara günde saatler saat 16.00'yı gösterdiğinde saldırı planlayan PKK'lı 2 terörist, bomba ve silah yüklü otomobille İzmir Adliyesi önüne geldi.

Sürücü koltuğundaki terörist, aracın direksiyonunu kırıp otomobiliyle İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bulunan polis memuru Oğuzhan Batuhan Atik'e çarptı. Planları dahilinde olmadığı anlaşılan bu olayla panikleyen teröristler, eylemi gerçekleştirmek için bomba yüklü araçtan inip yaya olarak uzaklaştı.

Teröristlerle tek başına çatışmaya girdi

Caddenin karşısına geçen teröristler, bomba yüklü otomobili patlattı. Patlama sesi üzerine bölgede görevli polis memuru Fethi Sekin, tereddüt etmeden teröristlerle çatıştı.

1 teröristi öldürdü, şehit düştü

Teröristlerden birini etkisiz hale getiren Sekin, diğer teröristin bir aracın arkasından AK-47 (Kalaşnikof) silahla açtığı ateş sonucu vurularak şehit oldu.

Fethi Sekin'i şehit eden terörist de polis tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlerde 2 AK-47, RPG-7 roketatar, TNT, 8 roketatar mühimmatı, el bombaları bulunduğu tespit edildi.

Şehidin ismi ölümsüzleştirildi

Kahramanlığın sembol ismi olan Fethi Sekin, 7 Ocak 2017'de memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Hain saldırının ardından adliyeye gelen İzmirliler, Türk bayraklarıyla teröre karşı birlik mesajı verdi. Adliye önünde saldırı ve çatışmanın yaşandığı İslam Kerimov Caddesi'nin ismi, Şehit Polis Fethi Sekin olarak değiştirildi.

Yurt genelinde birçok yere şehit polisin adı verildi, böylece Fethi Sekin ismi ölümsüzleştirildi. Türkiye çapında birçok spor organizasyonu Fethi Sekin anısına yapıldı.

Memleketi Elazığ'daki şehir hastanesine ve İzmir'deki bir okula da adı verilen Sekin'in ismi, cadde ve sokaklardan parklara, okullardan kütüphanelere kadar birçok yerde yaşatılıyor.

15 yıllık mesai arkadaşı Fethi Sekin'i anlattı

Adliye önünde motosikletli trafik polisi olarak görev yaparken teröristlerin planını gerçekleştirmesini engelleyen ve tüm Türkiye'nin kahramanı olan Fethi Sekin'i arkadaşları; meslek aşkı, yardımseverliği ve neşeli tabiatıyla hatırlıyor.

Fethi Sekin ile yaklaşık 15 yıl mesai arkadaşlığı yapan emekli trafik polisi Şahin Çevik, şehit polis memurunun adının verildiği caddede, AA muhabirine, her yıl 5 Ocak'ta yüreğinin burulduğunu, üzüldüğünü ancak arkadaşıyla gurur duyduğunu anlattı.

"Yardım ederken karşılık beklemeyen bir insandı"

Fethi Sekin'i "mükemmel üstü bir insan" olarak tanımladığını ifade eden Çevik, "Fethi farklı bir insandı. Çok sevecen, yardımsever, 10 numara bir insandı. İnsanlara hep yardım etmek isteyen, yardım ederken hiçbir menfaat, karşılık beklemeyen bir cengaverdi. Her yere koşan bir insandı." dedi.

"Öyle bir insanla arkadaşlık yaptığım için gurur duyuyorum"

Fethi Sekin ile uzun yıllar sabah 07.30'dan akşam 19.30'a kadar birlikte görev yaptıklarını, aynı noktada nöbet beklediklerini aktaran Çevik, "Adliye önündeki o kocaman caddenin üzerinde beraber görev yapardık. Çok anılarımız var. Hatıralarımızda yaşıyor. Unutmam mümkün değil. Öyle bir insanla arkadaşlık yaptığım için de gurur duyuyorum. Çünkü gerçekten unutamayacağımız bir arkadaşımızdı. İyi olduğu kadar çok şakacı da bir insandı." diye konuştu.

Şehit polis Fethi Sekin

Şehit polis Fethi Sekin, 1973'te Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde doğdu. Lise eğitimi sonrası girdiği Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 1995 yılında mezun olan Sekin'in ilk görev yeri Kilis oldu.

Bingöl'e 1999'da tayini çıkan Sekin, kentte 3 yıl görev yaptıktan sonra 2002'de İzmir'de görevlendirildi.

Fethi Sekin, büyük bir kahramanlık gösterdiği İzmir'de yaklaşık 9 yıl Motosikletli Şahinler Timi'nde çalıştı. Evli ve 3 çocuk babası Sekin, İzmir Adliyesinde mesleğini titizlikle yapıp, gönüllerle taht kurdu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)