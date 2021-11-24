İzmir’de, Yunanistan tarafından itilen 274 kaçak göçmen kurtarıldı

Çeşme, Seferihisar, Menderes ve Dikili açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 274 kaçak göçmen kurtarıldı.

İzmir’de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, 22-23 Kasım tarihlerinde Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar içerisindeki 48 kaçak göçmen kurtarıldı.

Yine lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 25 kaçak göçmen de yakalandı.

62 KAÇAK GÖÇMEN KARAYA ÇIKARILDI

Dikili ilçesi açılarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar içerisindeki 62 kaçak göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Yine Menderes ilçesi Özdere açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 28 kaçak göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.

SEFERİHİSAR’DA 136 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

Seferihisar ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen yelkenli tekne ve can salı içerisindeki 136 kaçak göçmen ekipler tarafından kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 3 şüpheli de yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.