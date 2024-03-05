İzmir'de Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 13'ü çocuk 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yurt genelinde düzensiz göç ile mücadele devam ediyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 Mart saat 07.50’de, Çeşme ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.
35 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 2 can salı içerisindeki toplam 11'i çocuk 35 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.
Aynı gün içinde 2 grup göçmen ihbarı alındı
Ekipler aynı gün saat 11.45’te, Seferihisar ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine yeniden çalışma başlattı.
2'si çocuk 15 göçmen kurtarıldı
Yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 2'si çocuk 15 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.
Geri gönderme merkezine sevk edildiler
Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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