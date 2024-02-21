İzmir'de Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 57'si çocuk 159 göçmen kurtarıldı

DHA
Yurt genelinde düzensiz göçle mücadele devam ediyor.
Ülkeye yasa dışı yollardan girmek isteyen kaçak göçmenler tespit edilerek yakalanıyor.
Göçmenleri yakalamak için harekete geçti
Son olarak düzensiz göçmenler İzmir'de tespit edidi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Foça ile Karaburun ilçeleri açıklarında mahsur kalan göçmenlerin olduğunu belirledi.
Yunanistan tarafından ölüme terk edildi
Bölgeye doğru hareket geçen ekipler, göçmenlerin bindikleri botun Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına itildiğini tespit etti.
159 göçmen kurtarıldı
Ekipler, ölüme terk edilen 57'si çocuk olmak üzere toplamda 159 kaçak göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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