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    İzmir'de zabıta, meyve satıcısının tezgahına el koydu

    Sokakta seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlamaya çalışan bir adamın tezgahı, zabıta ekipleri tarafından alındı.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2021 - 21:35
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 22:42
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    İzmir'de zabıta, meyve satıcısının tezgahına el koydu

    İzmir'in Konak ilçesinde, seyyar bir satıcının meyve tezgahına zabıtalar tarafından el konuldu.

    Meyveleri ve tezgah arabasını zabıta aracına yükleyen ekiplerin o anları bölgede yaşayan bir vatandaş tarafından kayda alındı.

    "AÇ MI KALSIN"

    Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, zabıta ekiplerinin yaklaşımı kullanıcılar tarafından tepki gördü.

    Görüntüyü çeken vatandaş ise "Adamın ekmek teknesi gitti. Ne olacak, bu adam aç mı kalsın şimdi" sözleri ile tepkisini dile getirdi.

    İzmir'de zabıta, meyve satıcısının tezgahına el koydu

    İzmir de zabıta, meyve satıcısının tezgahına el koydu #1

    İzmir de zabıta, meyve satıcısının tezgahına el koydu #2

    İzmir de zabıta, meyve satıcısının tezgahına el koydu #3

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