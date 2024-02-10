İzmir'deki büyük vurgunda son! Sedat Ocakçı ve eşi dahil 27 kişi tutuklandı Kurdukları holding aracılığıyla yüksek faiz getirisiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Sedat Ocakçı ve eşinin de aralarında olduğu 27 şüpheli cezaevine gönderildi.

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AA

İzmir'de yaşanan dolandırıcılık olayında yeni bir gelişme yaşandı.

Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı, kurduğu sistemle binlerce kişiye büyük vurgun yaptı.

Yozgat'ta drone fabrikası kurma vaadiyle tanınan Ocakçı Holding, yüksek faiz getirisiyle vatandaşları kandırınca olay açığa çıktı.

El zamanlı operasyon

Ardından ekipler harekete geçti.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında İzmir, Tokat, Mersin, Ankara ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Karı-koca dahil 27 kişi tutuklandı

Baskınlarda gözaltına alınan holding sahibi Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı da aralarında bulunduğu 32 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol kararıyla salıverildi.

Örgütün elebaşılığını yaptıkları öne sürülen holding sahibi S.O. ile eşi S.O'nun da aralarında olduğu 27 şüpheli tutuklandı.

Ne olmuştu?

Ekiplerce, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu öne sürülen holdingin kurucusu ve sahibi Ocakçı ile eşi Adana'da saklandıkları ikamette yakalanmıştı.

Şüpheli Sedat Ocakçı'nın 2017'de Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında üsteğmen olarak görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetlerinden açığa alınarak ihraç edildiği, operasyonda gözaltına alınanların arasında emekli Tuğgeneral M.R.A'nın da bulunduğu belirlenmişti.

Dün adliyeye sevkleri sırasında basın mensuplarının, "Paralar nerede?" sorusuna yanıt veren Ocakçı, "Herkes parasını alacak, paralar Salih'te." dedi.

Peki Salih kim?

3 bin 100 mağdurun olduğu ortaya çıktığı olayda, Sedat Ocakçı, yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han'ın holdinge ait 5 milyar 123 milyon TL'lik soğuk cüzdanla Dubai’ye kaçtığını iddia etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)