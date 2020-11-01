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    İzmir'deki davaları kapsayan 15 günlük tavsiye yazısı teşkilata gönderildi

    Deprem ile sarsılan İzmir'de Hakimler ve Savcılar Kurulu, İzmir'deki yargılamalara ilişkin 15 günlük tavsiyeleri içeren yazıyı teşkilata gönderdi.
    • AA
    • 01.11.2020 - 17:06
    • Güncelleme : 01.11.2020 - 17:36
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    İzmir'deki davaları kapsayan 15 günlük tavsiye yazısı teşkilata gönderildi

    İzmir cuma günü 6.6 şiddetindeki depremle sarsıldı.

    Depremin ardından arama kurtarma ve enkaz çalışmaları sürerken, depremde zarar gören İzmir Adliyesi için de karar verildi.

    Hakimler ve Savcılar Kurulu, deprem nedeniyle İzmir'deki yargılamalarda 15 gün boyunca uygulanacak tavsiyeleri içeren yazıyı teşkilata gönderdi.

    İŞLEMLERE HASSASİYET GÖSTERİLECEK

    Yazıya göre, tutuklu ve acil işler, zaman aşımı yakın soruşturma/kovuşturma dosyaları ile yürütmenin durdurulması istemlerine hassasiyet gösterilecek.

    İzmir'de depremden bizzat veya yakınları etkilenen hakim ve savcıların izin talepleri konusunda hassas davranılacak.

    İzmir deki davaları kapsayan 15 günlük tavsiye yazısı teşkilata gönderildi #1

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