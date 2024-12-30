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İzmir'deki DEAŞ operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı

İzmir'deki DEAŞ operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı Terör örgütü DEAŞ'e yönelik yapılan operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken 1 şüpheli için de çalışma devam ediyor.