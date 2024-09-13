İzmir'deki deniz kirliliği akıllara Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini getirdi İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri ve kötü kokunun ardından akıllara Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri geldi. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada, "İzmir'i nasıl yönetiyorsak Türkiye'yi de öyle yöneteceğiz" diye konuşmuştu.

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Haber Merkezi

İzmir'de yıllardır süren şehrin genelinde etkili olan kötü koku, İzmirlilerin kaderi haline geldi.

Uzun zamandır CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen İzmir'de, temizlik ve altyapı ile ilgili sorunlar bir türlü çözülemedi.

Bu durum, CHP'ye olan desteğiyle bilinen partilileri ve vatandaşları bile çileden çıkardı.

ÇEVRE ZAİYATI GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

Şimdi ise İzmir'de çevre kirliliğinin boyutu gün geçtikçe artıyor.

Kentte 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan Sahili'ne ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için çalışmalar devam ediyor.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümlerinin ardından yapılan inceleme sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1,8 milyon TL para cezası uyguladı.

Belediyeye ait 2 atık su arıtma tesisinin standardın üzerinde kirlilik içeren suyu İzmir Körfezi'ne deşarj ettiği belirlenirken, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

ŞİMDİ DE SAHİLLERDE KİRLİLİK

İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri ve kötü kokunun ardından dün etkili olan sağanak sonrası, Karşıyaka sahillerinde kirlilik görüldü.

VATANDAŞLAR ŞİKAYETÇİ

İzmir'in en yoğun sahillerinden biri olan Karşıyaka'da vatandaş, yaşanan durumla ilgili şikayetini dile getirdi.

Kokudan çok rahatsız olduklarını belirten insanlar, "Balıklara yazık. Bu kadar kirliliği gördüm ve şaşırdım. Kirliliğin bu kadar olmaması lazım. Çalışmalar yetersiz kalıyor." diye konuştu.

AKILLARA KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ GELDİ

İzmir'de yaşananlar yetkililer tarafından yakından takip edilirken akıllara ise CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce söylediği sözler geldi.

"İZMİR GİBİ YÖNETECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu katıldığı bir programda, Türkiye'yi İzmir gibi yöneteceklerini söylemişti.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye nasıl yönetilir öğrenmek istiyorsan, geleceksin İzmir'e, geleceksin Aydın'a, Muğla'ya göreceksin bakacaksın ana kentler nasıl yönetiliyormuş. Nasıl yönetiyorsak Türkiye'yi de öyle yöneteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

GÜNDEM OLDU

O dönem gündem olan sözler, yıllar sonra İzmir'in son durumunun ardından tekrar dolaşıma sokuldu.