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- İzmir'deki deprem sonrası Avcılar’da bir binada çatlaklar oluştu
İzmir'deki deprem sonrası Avcılar’da bir binada çatlaklar oluştu
Avcılar'da, İzmir'de yaşanan deprem sonrası bir binada çatlak meydana geldi. Bina tedbir amaçlı tahliye edildi.
- DHA
- 30.10.2020 - 17:37
- Güncelleme : 30.10.2020 - 18:11
Ege Denizi’nde kaydedilen depremin hissedildiği Avcılar’daki Ambarlı Mahallesi Yavuz Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın üst katında oturan bir aile, kolonların çatladığını belirterek yardım istedi.
BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Kısa sürede sevk edilen itfaiye ekibi binanın üst katındaki kolonda çatlak belirleyince, polis de devreye girerek Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü görevlileri gelinceye kadar binanın tahliyesine karar verdi.
Binanın performans testi yapılıncaya ve sağlam raporu alınıncaya kadar boşaltılması kararlaştırıldı.
İzmir'deki deprem sonrası Avcılar’da bir binada çatlaklar oluştu VİDEO