İzmir'deki depremde balkondan atlayan genç hastanede

Buca merkezli depremde korkarak birinci evin balkonundan atlayan gencin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

İzmir'de 03.29 sıralarında merkez üssü Buca olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem sırasında korkan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Efe Altay Saral, birinci kattaki evlerinin balkonundan atladı.

Vücudu, park halindeki otomobille kaldırım arasında sıkışan gence ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı.

Genç yoğun bakımda

Daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, yoğun bakım servisine alındı.

Anne Selma Saral ise hastane önünde oğlundan gelecek umutlu bir haber bekliyor.

İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem VİDEO

"Bilinci yerinde değildi"

Sokakta kalabalık görünce o yöne doğru gittiğini anlatan Saral'ın komşusu Barış Koşarer, "Efe'nin annesi ile kız kardeşini gördüm. Efe, deprem olunca balkondan atlamış, araba ile kaldırım arasına sıkışmış haldeydi. Sonra sağlık ekiplerini aradık. Bilinci yerinde değildi, çok üzgünüm." diye konuştu.

"Efe'yi yaralı halde gördüm"

Gülser Fırtına da uzun yıllardır Saral ailesiyle aynı mahallede oturduğunu anımsattı.

AA'nın haberine göre, deprem anında uykudan uyanarak sokağa çıktıklarını dile getiren Fırtına, "Efe'yi yaralı halde gördüm, balkondan atlamış. Ambulans geldi, alıp hastaneye götürdü. Allah acil şifalar versin." şeklinde konuştu.