İzmir'de yaşanan deprem felaketinin boyutları, büyük zarar gören bir plazada yaşayanlar tarafından çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Türkiye dün, İzmir'i vuran 6.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Deprem felaketi nedeniyle şimdiye kadar 28 vatandaşımız hayatını kaybederken 885 kişi de yaralandı.

Tüm Türkiye'nin İzmir için tek yürek olduğu deprem sonrası bölgede arama çalışma faaliyetleri devam ederken, depremin yıkıcılığını gözler önüne seren yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

HASAR GÖREN EVLERİNİ GÖRÜNTÜLEDİLER

Depreme dayanıklılığı olmayan, insanların hayatlarını hiçe sayarak inşa edilen binalarda yaşayan vatandaşlar, güvenli olduğu için taşındıkları evlerin büyük hasar görmesine inanamadı.

Deprem bölgesindeki, henüz 2 yıl önce yapılan bir lüks plazada yaşayan depremzedeler, evlerinin deprem nedeniyle aldığı zararı görüntüledi.

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Daha güvenli olduğu için binaya taşındıklarını ifade eden plaza sakini, çektiği görüntülerde tepkisini, "Bakar mısınız? Bu nasıl bir bina? Biz buraya ne hayallerle geldik bir yıl önce ailelerimize daha güvenli bir yer sağlamak için. Şuranın haline bakın. İnanılır gibi değil." sözleriyle gösterdi.

İzmir'deki depremde büyük hasar gören plaza VİDEO