İzmir’deki depremde hayatını kaybeden Buse Demir, toprağa verildi

27 yaşındaki genç kadın, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanırken; acılı ailesini yakınları teselli etti.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği bölümünden mezun olan Buse Demir (27), ailesiyle birlikte yaşadığı Bayraklı ilçesinde uzmanlık sınavına hazırlanıyordu.

Dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Buse Demir’in arkadaşları, sosyal medyada kendisinden haber alınamadığını belirtti. Kısa süre sonra enkaza ulaşan arama kurtarma ekipleri, Buse’nin cansız bedenine ulaştı.

Buse’nin hayatını kaybettiği haberini alan yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

ACILI AİLEYİ YAKINLARI TESELLİ ETTİ

Buse’nin cenazesi bugün memleketi Manisa’nın Turgutlu ilçesine getirilerek öğle saatlerinde toprağa verildi.

Cenazede Buse'nin babası Osman Demir ve enkazdan sağ olarak kurtulan annesi Şaziye Demir'i yakınları teselli etti.