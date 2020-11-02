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    İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı

    İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı

    İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.
    • AA
    • 02.11.2020 - 00:38
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 13:45
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    Türkiye, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

    Merkez üssü Seferihisar olan deprem, birçok şehirde hissedilirken yıkım İzmir'de yaşandı.

    1044 ARTÇI

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, “Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1120 artçı sarsıntı yaşanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada, Türk Kızılay tarafından 113 personel, 144 gönüllü, 5 ikram aracı, 5 mobil mutfak ve 83.480 malzeme (ikram ve içecek) yardımı yapıldığı belirtildi.

    CAN KAYBI 85'E YÜKSELDİ

    Depreme ilişkin son bilançoyu da duyuran AFAD, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 85 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 774’ü taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir." ifadelerine yer verdi.

    İzmir deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı #1

    İzmir deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı #2

    İzmir deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı #3

    İzmir deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı #4

    İzmir deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı #5

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