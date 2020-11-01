İzmir'deki depremde provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı: 10 gözaltı

İzmir'deki depremde sosyal medyadan provokatif paylaşım yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı.

30 Ekim günü İzmir'de meydana gelen depremin etkileri hala sürerken, enkaz çalışmaları da devam ediyor.

Arama kurtarma ekiplerinin ve devletin her bir kurumunun titiz çalışmalar yürüttüğü deprem enkazı çalışmalarında emniyet de yoğun bir mesaide.

İzmir'de gerçekleşen depreme ilişkin sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

10 PROVOKATÖRE GÖZALTI

Gaziantep ve Tekirdağ'da depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklanırken, 10 kişinin de "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.