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    İzmir'deki depremde provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı: 10 gözaltı

    İzmir'deki depremde sosyal medyadan provokatif paylaşım yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı.
    • AA
    • 01.11.2020 - 09:22
    • Güncelleme : 01.11.2020 - 09:44
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    İzmir'deki depremde provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı: 10 gözaltı

    30 Ekim günü İzmir'de meydana gelen depremin etkileri hala sürerken, enkaz çalışmaları da devam ediyor.

    Arama kurtarma ekiplerinin ve devletin her bir kurumunun titiz çalışmalar yürüttüğü deprem enkazı çalışmalarında emniyet de yoğun bir mesaide.

    İzmir'de gerçekleşen depreme ilişkin sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

    10 PROVOKATÖRE GÖZALTI

    Gaziantep ve Tekirdağ'da depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklanırken, 10 kişinin de "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.

    İzmir deki depremde provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı: 10 gözaltı #1

    İzmir deki depremde provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı: 10 gözaltı #2

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