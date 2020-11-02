İzmir'deki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişiye gözaltı

Depremde yıkılan ve ağır hasar alan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili haklarında gözaltı kararı verilen 11 kişiden 9'u gözaltına alındı.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda binada yıkım yaşanırken, kalitesiz malzemeler ile inşa edilen milyonluk yeni binalar ciddi hasar aldı.

Depremin ardından yıkılan ve ağır hasarlı olan binaları yapanlar hakkında ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

9 KİŞİYE GÖZALTI

Soruşturma kapsamında; Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A, Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ, Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki market sahibi R.Y, market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B, Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A, Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D. ile Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İzmir depreminde yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı