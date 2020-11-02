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    İzmir'deki depreme okulda yakalanan öğrenciler

    İzmir'de depreme okullarında yakalanan öğrencilerin bilinçli davranışları güvenlik kameralarınca kaydedildi.
    • DHA
    • 02.11.2020 - 14:35
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    İzmir'deki depreme okulda yakalanan öğrenciler

    Türkiye, geçen cuma günü saat 14.51'de İzmir'i vuran 6.6'lık depremle sarsıldı.

    Deprem, İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de hissedildi.

    İzmir'deki depreme okulda yakalanan öğrenciler VİDEO

    DEPREME OKULDA YAKALANDILAR

    Yıkım yaşanan Seferihisar ilçesinde bulunan bir özel okuldaki öğrenciler ise depreme sınıflarında yakalandı.

    Deprem anında uyuyan anasınıfı öğrencilerini, öğretmenleri kucaklarında dışarıya çıkardı.

    Diğer sınıflardaki ilkokul öğrencileri ise deprem anında sıraların altına girerek, cenin pozisyonu aldı.

    Sıklıkla deprem tatbikatı yapıldığı öğrenilen okuldaki öğrencilerin sakin tavırları dikkat çekti.

    İzmir deki depreme okulda yakalanan öğrenciler #1

    O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

    O anlar ise okulun 8 güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülere; anaokulunda uyuyan öğrencilerin öğretmenlerinin kucağında dışarıya çıkarılması, sıra ve masaların sallanması, sınıftaki öğrencilerin sıraların altlarına girmesi ve depremin bitmesinin ardından sınıflarından çıktığı anlar yansıdı.

    İzmir deki depreme okulda yakalanan öğrenciler #2

    İzmir deki depreme okulda yakalanan öğrenciler #3

    İzmir deki depreme okulda yakalanan öğrenciler #4

    İzmir deki depreme okulda yakalanan öğrenciler #5

    İzmir deki depreme okulda yakalanan öğrenciler #6

    İzmir deki depreme okulda yakalanan öğrenciler #7

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