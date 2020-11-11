TikTok isimli sosyal medya uygulamasında enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda bebek ile ilgili video çeken fenomene tepki yağdı.

İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin 91. saatinde enkazdan çıkarılan Ayda bebek, tüm Türkiye'yi sevinç gözyaşlarına boğmuştu.

TikTok isimli sosyal medya uygulamasında Ayda bebek ile ilgili hazırlanan video ise izleyenler tarafından büyük tepki gördü.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Enkaz altında 91 saatin ardından kurtulan ancak annesini depremde kaybeden Ayda ile ilgili video çeken fenomeni izleyenler, sinirlerine hakim olamadı.

İzmir'deki depremle ilgili video çeken Tiktok fenomeni pes dedirtti VİDEO