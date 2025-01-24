İzmir'deki elektrik akımı faciası davasında 3. duruşma gerçekleştirildi

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12 Temmuz'da İzmir'in konak ilçesi Alsancak semtinde Özge Ceren Deniz, sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılmıştı.

Acı olayda Özge Ceren Deniz ve onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay yaşamını yitirmişti.

Skandal olay sonrası yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheli yakalanmış; 13'ü tutuklanmış, 6'sının dosyası ayrılmıştı.

Davanın ikinci duruşmasında ise, ara karar açıklanmıştı. Kararda, mahkeme başkanı, 13 sanıktan 11'inin tutukluluğunun devamına karar vermişti.

Ayrıca, İZSU Kanalizasyon Daire Başkanlığı'nda şube müdürü tutuklu sanık Ömer Karabilgin ve İZSU'da Kanalizasyon Daire Başkanı tutuklu sanık Barış Koç'un devlet memuru olmaları gerekçesiyle dosyaları ayrılarak tahliye edilmişti.

3'ÜNCÜ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

İlk 2 duruşması görülen davada 3'üncü duruşma bugün gerçekleştirildi.

Duruşmada ara karar açıklanarak bir sonraki duruşma 24 Mart 2025’e ertelendi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Açıklanan ara karar göre, tuttukların tutukluluklarına devam edilirken Koray Arif Fırat, Abdulkadir Satık ve Alper Doğan'ın ev hapsi kaldırıldı.

Diğer sanıkların ise adli kontrol şartları devamına karar verildi.

NE OLMUŞTU

Konak ilçesinde dün, etkili olan yağmurdan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılmış, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.