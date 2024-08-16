İzmir'deki elektrik kaçağı faciası için hazırlanan iddianame kabul edildi İzmir'de yağmur sırasında su birikintisindeki elektrik kaçağı nedeniyle 2 kişinin ölümüyle sonuçlanana skandal olaya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edilirken, şüpheliler 5 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Haber Merkezi

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da yaşanan skandal facia için yargı süreci devam ediyor.

Yağmurlu havada su birikintisinde elektrik hattında yaşanan kaçak nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmesi büyük bir infiale yol açtı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Olaydan sonra yapılan incelemelerde sorumlular tek tek yakalanarak gözaltına alındı.Yargı süreci devam eden olaya ilişkin savcılık tarafından iddianame hazırlandı.

İddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

İlk duruşma 5 Eylül 2024 tarihinde 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.