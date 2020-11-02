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    İzmir'deki Emrah Apartmanı'nda çalışmalar sonlandı: 32 vefat, 15 yaralı

    6.6 şiddetiyle İzmir'i sarsan depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nın yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sona erdi. Enkaz altında kalan son depremzede de çıkarıldı.
    • İHA
    • 02.11.2020 - 09:13
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 10:15
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    İzmir'deki Emrah Apartmanı'nda çalışmalar sonlandı: 32 vefat, 15 yaralı

    İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde en çok hasar gören Bayraklı ilçesindeki Emrah Apartmanı’ndaki arama ve kurtarma çalışmalarında sona gelindi.

    Sabahın ilk ışıklarına kadar enkaz altında nefes arayan ekipler, 14 yaşındaki İdil’in ardında enkazdan sevdirici haber gelmedi.

    Sabaha karşı çıkartılan 1 kişinin cansız bedeniyle Emrah Apartmanı’nda çalışmalar sonlandırıldı.

    32 VEFAT, 15 YARALI

    Çalışmalar kapsamında Emrah Apartmanı’nda 15 kişi enkazdan yaralı olarak çıkartılırken, 32 kişi de hayatını kaybetti.

    AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasının ardından enkazda arama ve kurtarma çalışmasına katılan tüm ekipler enkazdan çekilerek görevi belediye ekiplerine bıraktı.

    İzmir'deki Emrah Apartmanı'nda çalışmalar sonlandı: 32 vefat, 15 yaralı VİDEO


    ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

    Belediye ekipleri de 32 kişiye mezar olan ve moloz yığınına dönüşen inşaatın enkazını kaldırmak için çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

    İzmir deki Emrah Apartmanı nda çalışmalar sonlandı: 32 vefat, 15 yaralı #1

    İzmir deki Emrah Apartmanı nda çalışmalar sonlandı: 32 vefat, 15 yaralı #2

    İzmir deki Emrah Apartmanı nda çalışmalar sonlandı: 32 vefat, 15 yaralı #3

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