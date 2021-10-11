İzmir'deki HDP binası saldırısında istenen ceza belli oldu

İzmir'deki HDP İl Binasına düzenlediği saldırıda parti çalışanı Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldüren Onur Gencer hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

İzmir'in Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığı'nın bulunduğu binayı hedef alan Onur Gencer, parti çalışanı Deniz Poyraz’ı silahla vurarak ölümüne sebep olmuştu.

Deniz Poyraz’ın, partide çay servisi yapan fakat rahatsızlığı nedeni ile işe gidemeyen annesi Fehime Poyraz’ın yerine 1 günlüğüne gittiği ortaya çıkmıştı.

Salgırgan Gencer, silah sesleri üzerine binaya giren polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek yakalanmıştı.

"PKK'DAN NEFRET EDİYORUM"

Gencer’in verdiği ifadede, binada kaç kişi bulunursa bulunsun öldürme niyetiyle içeriye girdiğini söylediği öğrenilmişti.

Sosyal medyadan zaman zaman terör örgütü PKK sempatizanlarıyla tartışmalar yaşadığını belirten şahıs, “PKK'dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm. Oraya PKK'lıların gittiğini bildiğimden herhangi bir ayrım yapmayacaktım. Kim olsa ateş edecektim. Silahımda olan 10 mermiyi de ateşledim.” ifadelerini kullanmıştı.

TUTUKLANDI

27 yaşındaki Gencer, emniyetteki işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanararak cezaevine gönderilmişti.

AĞIRLAŞTIRIŞMIŞ MÜEBBET İLE 7 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Bugün ise tutuklu sanık Gencer için istenen ceza belli oldu.

Gencer hakkında, ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ‘siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

İzmir'deki saldırı öncesi şüphelinin görüntüleri

HDP İzmir il binası saldırganı tutuklandı