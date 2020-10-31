Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'de gerçekleşen depremin ardından hasar gören kusurlu yapılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İzmir dün öğle saatlerinde 6.6'lık deprem ile sarsıldı.

Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem sırasında birçok binada yıkım yaşanırken, milyonluk yeni daireler de hasar gördü.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise deprem bölgesine giderek, arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı yerlerde incelemelerde bulundu.

İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bakan Abdulhamit Gül, enkaz altındaki canların kurtulmasına yönelik çabaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

"KUSURLU YAPILARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"



Kusurlu yapılara ilişkin de konuşarak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirten Bakan Gül, şunları söyledi:

"Bu süreç tamamlandıktan sonra da bire bir buradaki yapılarla ilgili, kusurlu yapılarla ilgili her fiil yine savcılığımız tarafından da titizlikle soruşturulacaktır. Gerekli cezai tüm yolların takibatlarını adli olarak da yapılacaktır. Birlik beraberliğimizi koruyacak şeklide nefret suçu anlamına gelecek her türlü fiillerle ilgili yine kolluk kuvvetleri talimatlandırılmıştır. Bu yönde de takibat sürmektedir."

İzmir'deki kusurlu yapılarla ilişkili soruşturma başlatıldı







İzmir'de milyonluk dairelerin satıldığı rezidansta büyük hasar