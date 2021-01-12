İzmir'deki LGBT üyelerinden Boğaziçi'ne destek

Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden eylemlere İzmir'deki LGBT üyeleri de destek verdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atanan Prof. Melih Bulu'ya yönelik protestolar devam ediyor.

Protestolara en çok LGBT üyelerinden destek geldi.

ODTÜ'nün de destek verdiği protestolara, İzmir'deki LGBT üyeli üniversite öğrencileri de katıldı.

LGBT BAYRAKLARI AÇTILAR

İzmir'de üniversite öğrencileri protestolara destek vermek için LGBT bayraklarını ve pankartlarını hazırlayarak Dokuz Eylül Üniversitesi önünde, Hasanağa bahçesinde buluştu.

İzmir'de LGBT bayraklı Boğaziçi Üniversitesi'ne destek eylemi VİDEO

İTÜ DE PROTESTODA

İTÜ'lü öğrenciler de LGBT bayraklarıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne destek için protesto düzenledi.