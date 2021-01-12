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- İzmir'deki LGBT üyelerinden Boğaziçi'ne destek
İzmir'deki LGBT üyelerinden Boğaziçi'ne destek
Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden eylemlere İzmir'deki LGBT üyeleri de destek verdi.
- Haber Merkezi
- 12.01.2021 - 14:56
- Güncelleme : 12.01.2021 - 15:42
Boğaziçi Üniversitesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atanan Prof. Melih Bulu'ya yönelik protestolar devam ediyor.
Protestolara en çok LGBT üyelerinden destek geldi.
ODTÜ'nün de destek verdiği protestolara, İzmir'deki LGBT üyeli üniversite öğrencileri de katıldı.
LGBT BAYRAKLARI AÇTILAR
İzmir'de üniversite öğrencileri protestolara destek vermek için LGBT bayraklarını ve pankartlarını hazırlayarak Dokuz Eylül Üniversitesi önünde, Hasanağa bahçesinde buluştu.
İzmir'de LGBT bayraklı Boğaziçi Üniversitesi'ne destek eylemi VİDEO
İTÜ DE PROTESTODA
İTÜ'lü öğrenciler de LGBT bayraklarıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne destek için protesto düzenledi.