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    İzmir'deki metroda oryantal oynadı

    İlerleyen metronun içerisinde yükselen oryantal şarkısı yükselirken, kendini tutamayan adam göbek attı.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 14:44
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 14:54
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    İzmir'deki metroda oryantal oynadı

    İzmir'deki metroda yaşanan anlar, sosyal medyada defalarca tıklandı.

    Seyir halindeki metroda bir anda oryantal çalmaya başladı.

    Kendine hakim olamayan genç adam ise harekete geçti.

    Metroda oryantal yaptı

    Metronun içinde göbek atmaya başlayan adam, yolcuları şoke etti.

    Şaşkınlıkla dans eden genci izleyen kişiler, bu anları kayda aldı.

    İşte o anlar...

    İzmir'deki metroda oryantal oynadı ViDEO

    İzmir deki metroda oryantal oynadı #1


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