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    İzmir’deki orman yangını kontrol altında

    İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
    • İHA
    • 17.08.2021 - 20:53
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 21:16
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    İzmir’deki orman yangını kontrol altında

    İzmir'in Bayındır ilçesinde, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Ovacık Mahallesi mevkiinde henüz belirlenemeyen sebepten yangın meydana geldi.

    Yangın sebebiyle bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter ve 8 arazöz sevk edildi.

    SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

    İzmir’deki orman yangını kontrol altında VİDEO

    İzmir’deki orman yangını kontrol altında #1

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