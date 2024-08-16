İzmir'deki orman yangınına havadan müdahale Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda, 3 gün önce çıkan ve 21 saatte söndürülen yangının ardından dün akşam başlayan yeni orman yangınına, günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 uçak ve 4 helikopterle havadan da müdahaleye başlandı.

DHA

Hava sıcaklıklarıyla birlikte artan orman yangınları ekipleri alarma geçirdi.

İzmir, yangınlardan etkilenen şehirlerin başında geliyor.

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda, dün saat 21.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAVADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi. Gece olması nedeniyle havadan müdahale yapılamadı.

Saat 07.00 sıralarında günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale de başladı.

2 UÇAK 4 HELİKOPTER

2 uçak ve 4 helikopter ile alevlere çok sayıda sorti yapıldı. Söndürme çalışmalarına havadan ve karadan sürüyor.

Yamanlar Dağı'nda 13 Ağustos'ta da orman yangını çıkmış, alevler 21,5 saatte söndürülmüştü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)